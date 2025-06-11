Gaziosmanpaşa'nın AKP'li Belediye Başkan Vekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanıp görevden alınması sonrası Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi bugün belediye başkan vekili seçimi için toplandı. Seçimde AKP, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.

Seçimi 16 oy alan CHP'li Topaloğlu'nun karşısındaki AKP'li Karadeniz, 21 oy alarak kazandı. Belediye başkan vekilliğine seçilmesinin ardından konuşma yapan Eray Karadeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partililere ve meclis üyelerine teşekkür etti.

'ÇOK BÜYÜK BİR ONUR'

Seçim sonucunun kendisine sorumluluklar yüklediğini vurgulayan Karadeniz, Sokaklarında büyüdüğüm, 16 mahallesini çok iyi bildiğim Gaziosmanpaşa'ya hizmet etmek benim için çok önemli bir sorumluluk ve çok büyük bir onur" diye konuştu.

Siyasette varoluş sebebinin milleti sevindirip huzur ve refahını artırmak olduğunu söyleyen AKP'li isim, kendisine emanet edilen görevi en üst seviyede yerine getirmek için gece gündüz çalışacağına söz verdiğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi