AKP Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ Seçildi

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AKP, TBMM’deki yeni dönem görev dağılımı için kapalı grup toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Meclis Başkanvekilliği görevine yeniden AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ seçildi.

Grup içi oylama sonucunda Meclis Başkanlık Divanı üyeleri büyük ölçüde yerlerini korurken, sadece iki katip üyede değişiklik yapıldı. Meclis idare amirlerinin ise görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda komisyon başkanlarının belirlenmesine ilişkin karar alınmadı. AKP'nin yeni komisyon başkanlarını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

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