86 Milyon Yıllık Büyük Keşif! Türünün 8 Katı Ağırlıkta… Ejderha Prens Bilim Dünyasını Büyüledi

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Kanada, Japonya ve Moğolistan'dan araştırmacılar, Tiranozor ailesinin "bilinen en yakın atası" şeklinde nitelendirilen 86 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfettiğini duyurdu.

1970'lerde Moğolistan'da keşfedilen bu yeni türe "Moğolistan'ın Ejderha Prensi" anlamına gelen "Khankhuuluu mongoliensis" adı verildi.

8 KATI AĞIRLIKTA

T-rex gibi Tiranozorların atası sayılabilecek türün yetişkin T-rexlerin yaklaşık 8 katı ağırlıkta olduğunun düşünüldüğünü aktarıldı.

Kanada'daki Calgary Üniversitesinden Profesör Darla Zelenitsky, bu yeni Tiranozor türünün, yaklaşık 750 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti.

CÜSSESİ KÜÇÜK, HIZLI KOŞUYOR

Araştırma yazarlarından doktora öğrencisi Jared Voris ise bu türün, cüssesi küçük, hızlı koşan avcılardan olduğunu söyleyerek burun kemiğinin, sonraki dönemlerdeki tiranozorların güçlü çenesine evrildiğine işaret eden bir yapıya sahip olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA