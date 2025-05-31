Sağlık Bakanlığı'ndan Skandal Düzenleme! MHRS'ye Girenler Şoke Oldu... Jinekolojik Muayeneye 'Evlilik' Şartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etti. Sık sık '3 çocuk' talebini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aile Yılı' açıklaması sonrası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan da tepki çeken sözler geldi.

"Çocuklarınızı kardeşsiz bırakmayalım. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" diyen Bakan Memişoğlu, 'normal doğum' ile sigarayı kıyasladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben sigarayla da mücadele ediyorum. insanların özgürlüğüne müdahale mi ediyorum. Net söylüyorum ki bebek ve anne için normal doğum sağlıklı olanı."

Bakan Memişoğlu'nun bu sözleri kısa sürede hem kamuoyunun hem de siyaset arenasının tepkisini çekti. Tepkiler sonrası bir açıklama daha yapan Bakan Memişoğlu, "Kimseyi rencide etmek, zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam. Toplumun temeli. Bu konuda biz aile kurumunu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

JİNEKOLOJİ MUAYENESİNE 'EVLİLİK' ŞARTI

Kadınların iktidar cephesinden gelen bu açıklamalara tepkileri sürerken Sağlık Bakanlığı bir skandala daha imza attı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) yapılan yeni düzenlemeyle 25 yaşın altındaki kadınlar, sadece evli olmaları halinde jinekoloji (kadın hastalıkları ve doğum) polikliniklerinden randevu alabilecek. Eğer evli değilse jinekoloji muayenesi olamayacak.

RANDEVU ALMAK İSTEYENLER ŞOKE OLDU

MHRS'ye girerek jinekoloji randevusu almak isteyen hastalar, "25 yaş altı evli, 25 yaş üstü tüm kadınlara (gebelik harici) bakılmaktadır" uyarısıyla karşılaştı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, söz konusu uygulamaya tepki göstererek şunları söyledi:

"Kadın doğum polikliniklerinde kadınların evli olup olmadıklarına göre hizmet alması kabul edilemez. Ayrımcılığa uğramadan, eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti almak tüm kadınlar için haktır! Randevu sistemindeki evli/bekar ayrımı kalkıncaya kadar konunun takipçisi olacağız!"