Savaş Bilançosu Gibi: En Az 796 Ölüm, Aralarında Çocuklar da Var

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, mayıs ayına ilişkin iş cinayeti verilerini kamuoyuna duyurdu. Buna göre geçtiğimiz ay en az 177 işçi çalışırken alınmayan önlemler nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece yılın ilk 5 ayında en az 796 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

EN ÇOK ÖLÜM İNŞAATTA

Mayıs ayında en çok iş cinayeti inşaat iş kolunda gerçekleşti. Buna göre 38 işçi inşaat ve yol yapım çalışmalarında alınmayan önlemler nedeniyle can verdi. Tarım orman işkolunda en çok ölümün gerçekleştiği ikici sektör oldu. Buna göre en az 35 tarım ve orman emekçisi çalışırken yaşamını yitirdi.

Ölüm nedenleri arasında en çok trafik kazası yer alırken ezilme ve göçük nedeniyle ölümler ikinci sırada yer aldı. En çok ölüm nedeni arasında sırasıyla kalp krizi-beyin kanaması, yüksekten düşme ve şiddet ilk 5’te yer aldı.

ÇOCUK ÖLÜMLERİ YİNE ÖNLENMEDİ

Mayıs ayında gerçekleşen iş cinayetlerinde 14 yaş altında 2 çocuk da yaşamını yitirdi. 15-17 yaş arası ise en az 4 çocuk iş cinayetlerinde can verdi. Böyle Mayıs ayında en az 6 çocuk işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. 65 yaş üstü ise en az 4 iş cinayeti gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi