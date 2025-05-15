Karaman’da İş Cinayeti! Yüksekten Düştü, 8 Gün Sonra Yaşam Savaşını Kaybetti

Karaman’da 8 gün önce inşaatta 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan 56 yaşındaki kalıp ustası Muhammet Daşlı, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman’da İş Cinayeti! Yüksekten Düştü, 8 Gün Sonra Yaşam Savaşını Kaybetti

Karaman’ın Başakşehir Mahallesi’nde 8 gün önce bir inşaatta meydana gelen kazada, kalıp ustası Muhammet Daşlı (56), çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan Daşlı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Daşlı, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

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