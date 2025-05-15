İş Yerine Otomobille Çarpıp Kayıplara Karıştı

Çorum'da iş yerine çarpan aracın sürücüsü kayıplara karıştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
İş Yerine Otomobille Çarpıp Kayıplara Karıştı

Çorum Alaca’da bir otomobil iş yerine çarptı. Otomobilin sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı.

Dün gece Alaca ilçesi Ankara Caddesi’nde meydana gelen kazada plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, cadde üzerinde bir iş yerine çarptı. Kazada iş yerinde ve otomobilde hasar meydana geldi. Kaza sonrası sürücü inip bir süre bekledikten sonra aracına tekrar binerek kaza yerinden uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Kıskıvrak Yakalandı Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Kıskıvrak Yakalandı
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders Geliyor MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders Geliyor