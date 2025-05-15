Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüç

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Görüşmede başta Ukrayna-Rusya savaşı için İstanbul'da yapılacak görüşmeler olmak üzere birçok konu ele alındı.

Kaynak: ANKA

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