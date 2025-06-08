Rusya'da Çocuklar İçin Yeni Dönem: Enerji İçeceği Resmen Yasak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çocuklara enerji içeceği satışını yasaklayan yasayı onayladı. Yeni düzenlemeyle birlikte, enerji içecekleri dahil olmak üzere alkolsüz tonik içeceklerin reşit olmayanlara satışı yasaklandı. Yasaya uymayanlara para cezası uygulanacak.

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya İdari Suçlar Kanunu'na eklenen 14.16.1 maddesi kapsamında, yasağı ihlal eden bireylere 30 ila 50 bin ruble, yetkililere 100 ila 200 bin ruble, tüzel kişilere ise 300 ila 500 bin ruble arasında ceza kesilecek.

Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, söz konusu yasal düzenlemenin genç neslin sağlığını korumayı hedefleyen sistematik çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti.

Devlet Duması milletvekili Aleksey Govırin de yasa öncesinde bazı bölgelerde sınırlı şekilde uygulanan kısıtlamaların artık ülke genelinde geçerli olacağını ifade etti. Govırin, gençlerin marketlerden enerji içeceği satın alamadığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi