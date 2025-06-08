İş İnsanı Asım Kibar Hayatını Kaybetti
Türk sanayisinin öncü isimlerinden Kibar Holding'in Kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, 91 yaşında hayatını kaybetti. Kibar, yarın İstanbul'da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk sanayi dünyasının öncü isimlerinden, Kibar Holding'in Kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, 91 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır tedavi gören Kibar'ın vefat haberini AKP MKYK Üyesi Muhammed Emin Saraç, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Saraç paylaşımında, "Aile dostumuz Kibar ailesinin muhterem büyüğü, hayırsever sanayici ve iş insanı değerli Asım Kibar Bey'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım" ifadelerine yer vererek başsağlığı dileklerini iletti.
CENAZE TÖRENİ YARIN
Asım Kibar için cenaze töreni, yarın İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip düzenlenecek. Merhum Kibar, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
ASIM KİBAR KİMDİR?
1933 yılında Kayseri'de doğan Asım Kibar, iş hayatına 1951 yılında manifatura ticaretiyle başladı. 1970 yılında İstanbul'da aile şirketini kurarak demir ticaretine yönelen Kibar, kısa sürede sanayi alanında Türkiye'nin en önemli iş insanlarından biri haline geldi.
Bugün 24 şirketi bünyesinde barındıran Kibar Holding'in temellerini atan Kibar, 2014'ten bu yana Onursal Başkan olarak görev yapıyordu.
Kaynak: DHA