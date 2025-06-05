Manisa'da Dehşet! Fotoğraf Çekmek İstemişti... Dananın Saldırdığı İş İnsanı Öldü

Manisa'da korkunç bir olay meydana geldi. İş insanı, sattığı dananın saldırısına uğradı. Ağır yaralanan iş insanı hastanede yaşamını yitirdi.

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Manisa'da Dehşet! Fotoğraf Çekmek İstemişti... Dananın Saldırdığı İş İnsanı Öldü
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Manisa'da Kurban Bayramı öncesi çiftliğinde sattığı dananın saldırısına uğrayan iş insanı İbrahim Külahlı (46) hayatını kaybetti.

Olay, 2 Haziran'da Şehzadeler ilçesindeki bir büyükbaş hayvan tesisinde meydana geldi. Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve restoran işletmecisi olan İbrahim Külahlı, bayram hazırlıkları kapsamında çiftliğindeki danalardan birini sattı. Müşterisinin isteği üzerine hayvanın fotoğrafını çekmek isteyen Külahlı, dananın aniden saldırısına uğradı.

Manisa'da Dehşet! Fotoğraf Çekmek İstemişti... Dananın Saldırdığı İş İnsanı Öldü - Resim : 1

Boynuz darbeleriyle bacaklarından, göğüs kafesinden ve dalağından ağır yaralanan Külahlı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ağırlaşması üzerine 5 Haziran'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Külahlı, yoğun bakımda entübe edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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