Düğündeki Katliam Kameralarda: Halay Sırasında Vuruldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğün töreni kana bulandı. Halay sırasında tabancayla defalarca ateş eden Aziz Asma, 19 yaşındaki Adnan Pekgöz'ü öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı, zanlı tutuklandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siirt'in Kurtalan ilçesi dün akşam kan donduran bir silahlı saldırıya sahne oldu. Tekel Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen törende, henüz bilinmeyen bir nedenle halay çeken 19 yaşındaki Adnan Pekgöz'e tabancayla defalarca ateş eden Aziz Asma, genç adamın ölümüne, 3 kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Dehşet anları düğün salonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Düğündeki Katliam Kameralarda: Halay Sırasında Vuruldu - Resim : 1

HALAY SIRASINDA VURULDU

Olay, kalabalık bir düğün töreninde yaşandı. Herkes halaydayken, Aziz Asma elindeki tabancaya şarjör takarak halayın ortasında yer alan Adnan Pekgöz'e ateş açtı. Genç adam yere yığılırken, kurşunlara hedef olan A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı.

KAMERALARA YANSIYAN VAHŞET

Güvenlik kamerası görüntülerinde Aziz Asma'nın tabancasını hazırlayıp arkasında durduğu Pekgöz'e art arda ateş ettiği, ardından panik içindeki davetlilerin üzerine silahını doğrultarak olay yerinden kaçtığı görülüyor. Saldırı sırasında düğün salonunda büyük panik yaşanırken, kaçmaya çalışan Pekgöz'ün yere yığıldığı anlar yürek burktu.

Düğündeki Katliam Kameralarda: Halay Sırasında Vuruldu - Resim : 2

KURTARILAMADI

Olay sonrası kaçan Aziz Asma, güvenlik güçlerinin hızlı takibiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Asma, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Adnan Pekgöz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Düğün Salonunda Vahşet: Ölü ve Yaralılar VarDüğün Salonunda Vahşet: Ölü ve Yaralılar VarGüncel

Düğün Sonrası Dehşet: Başına Taşla Vurup Öldürdü, Pasaport Çıkarırken YakalandıDüğün Sonrası Dehşet: Başına Taşla Vurup Öldürdü, Pasaport Çıkarırken YakalandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Düğün Saldırı
Son Güncelleme:
Burhanettin Bulut Canlı Yayında Açıkladı: Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumunda Son Durum Burhanettin Bulut Canlı Yayında Açıkladı: Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumunda Son Durum
Baba Vanga'dan Korkunç 2025 Kehaneti! 'Gökyüzünde Büyük Bir Işık Belirecek ve...' Baba Vanga'dan Korkunç 2025 Kehaneti! 'Gökyüzünde Büyük Bir Işık Belirecek ve...'
Kurban Etini Dolaba Koyarken Bu Hatalara Dikkat: Yanlış Saklama Etleri Ziyan Ediyor Kurban Etini Dolaba Koyarken Bu Hatalara Dikkat: Yanlış Saklama Etleri Ziyan Ediyor
Evinde Elektrik Akımına Kapılmıştı! Ferdi Zeyrek'in Kızı Yaşananları Tek Tek Anlattı: Kaza İhmaldi Evinde Elektrik Akımına Kapılmıştı! Ferdi Zeyrek'in Kızı Yaşananları Tek Tek Anlattı: Kaza İhmaldi
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek
Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya, 200 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya
Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor! Alan Köşeyi Dönüyor Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor!
BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı
Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak