Düğündeki Katliam Kameralarda: Halay Sırasında Vuruldu

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Siirt'in Kurtalan ilçesi dün akşam kan donduran bir silahlı saldırıya sahne oldu. Tekel Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen törende, henüz bilinmeyen bir nedenle halay çeken 19 yaşındaki Adnan Pekgöz'e tabancayla defalarca ateş eden Aziz Asma, genç adamın ölümüne, 3 kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Dehşet anları düğün salonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HALAY SIRASINDA VURULDU

Olay, kalabalık bir düğün töreninde yaşandı. Herkes halaydayken, Aziz Asma elindeki tabancaya şarjör takarak halayın ortasında yer alan Adnan Pekgöz'e ateş açtı. Genç adam yere yığılırken, kurşunlara hedef olan A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı.

KAMERALARA YANSIYAN VAHŞET

Güvenlik kamerası görüntülerinde Aziz Asma'nın tabancasını hazırlayıp arkasında durduğu Pekgöz'e art arda ateş ettiği, ardından panik içindeki davetlilerin üzerine silahını doğrultarak olay yerinden kaçtığı görülüyor. Saldırı sırasında düğün salonunda büyük panik yaşanırken, kaçmaya çalışan Pekgöz'ün yere yığıldığı anlar yürek burktu.

KURTARILAMADI

Olay sonrası kaçan Aziz Asma, güvenlik güçlerinin hızlı takibiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Asma, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Adnan Pekgöz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA