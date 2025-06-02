Düğün Sonrası Dehşet: Başına Taşla Vurup Öldürdü, Pasaport Çıkarırken Yakalandı

İstanbul Kağıthane'de bir düğün çıkışı yaşanan korkunç olayda, 72 yaşındaki Mehmet Ginyol, sokakta çıkan tartışma sonucu başına taşla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı 00.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının düğününe katılan Mehmet Ginyol, gece bitiminde düğün salonundan ayrıldı. Aynı düğüne katıldığı öğrenilen ve alkollü olduğu iddia edilen Barış G. ile birlikte yürümeye başlayan Ginyol ile Barış G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Barış G., yerden aldığı taşla Ginyol'un başına vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Mehmet Ginyol, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Ginyol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ginyol'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

PASAPORT ÇIKARMAYA GİTMİŞ!

Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, Barış G.'nin saat 09.30 sıralarında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne pasaport başvurusu için kimlik çıkartmaya gittiği ortaya çıktı. Firari olduğu anlaşılan şüpheli, burada gözaltına alındı. Barış G., işlemlerinin ardından Kağıthane Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi'ne teslim edildi.

KÜFÜR İDDİASI

Şüphelinin ilk ifadesinde, "Aramızda tartışma çıktı, anneme küfür etti. Sinirlenip yerden taş alıp kafasına vurdum" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA