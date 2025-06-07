Evinde Elektrik Akımına Kapılmıştı! Ferdi Zeyrek'in Kızı Yaşananları Tek Tek Anlattı: Kaza İhmaldi

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde yaşanan bir elektrik kazası sonucu ağır yaralandı. Olay, 6 Haziran akşamı meydana geldi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Başkan Zeyrek'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Yaşananların ardından Başkan Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın detaylarını ve ihmal iddialarını kamuoyuyla paylaştı.

Nehir Zeyrek açıklamasında, babasının kazadan bir gün önce, evdeki tesisatla ilgili sorunlardan şüphelendiğini ve bu durumu sorumlu kişiye ilettiğini belirtti. Ancak görevlinin her şeyin yolunda olduğunu söylemesi üzerine Zeyrek'in ısrarcı olmadığı ifade edildi.

'BACAĞINDAN KAPILDI'

Kazanın yaşandığı gün motorun çalışmadığını fark eden Başkan Zeyrek'in, sadece motoru kontrol etmek için, yanında cep telefonu dahi olmadan kazan dairesine indiğini anlatan Nehir Zeyrek, babasının burada bacağından elektrik akımına kapıldığını söyledi. Çarpmanın bacağından olması, kazanın kullanıcı hatasından çok teknik bir soruna işaret ettiğini savundu.

Daha da dikkat çekici olan, olay anında kaçak akım rölesinin devreye girmemesi oldu. Nehir Zeyrek, bu cihazın çalışmıyor olabileceğini ya da hiç takılmadığını ifade ederken, elektrik voltajının şarteli atlatmak amacıyla bilerek artırılmış olabileceği yönünde iddiaların gündemde olduğunu aktardı.

Nehir Zeyrek'in açıklaması şöyle:

"Kaza ihmaldi. Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum. Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeyleri yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor.

Bacağından çarpması önemli. Çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rölesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Ama şartelin atmaması için voltajı bilerek artırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır. Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin."

Kaynak: Haber Merkezi