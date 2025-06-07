Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün akşam evinde elektrik akımına kapıldı. Acil olarak hastaneye kaldırılan Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna dair son gelişmeleri paylaştı. Zeyrek, yaşadığı sitenin havuzunda meydana gelen bir arızayı gidermeye çalıştığı sırada elektrik çarpması sonucu ağır şekilde yaralanmıştı.

Prof. Dr. Topçu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olay yerine ilk müdahalenin 112 acil sağlık ekiplerince yapıldığını belirtti. Yaklaşık 20 dakika süren kalp-akciğer canlandırma (resüsitasyon) sonrası Zeyrek hastaneye sevk edildi. Acil serviste uygulanan 50 dakikalık ileri yaşam desteğiyle hayati yanıt alındı ve sonrasında yoğun bakım süreci başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama - Resim : 1

KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Zeyrek'in kalp ve akciğer fonksiyonlarının desteklenmesi amacıyla EKG cihazına bağlandığını aktaran Prof. Dr. Topçu, gerek duyulan ek cihazın Şehir Hastanesi'nden temin edildiğini ifade etti. Müdahale sırasında hastaya kateterizasyon yoluyla replasman diyalizi uygulandığını ve bazı klinik göstergelerde olumlu gelişmeler kaydedildiğini söyledi. Ancak, yoğun bakım sürecinin değişken bir seyir izlediğine dikkat çeken Topçu, hastanın genel durumunun halen kritik olduğunu vurguladı.

Tedavi sürecinin birçok branştan oluşan uzman bir ekip tarafından yürütüldüğünü belirten Topçu, "Beyin cerrahisinden kalp damar cerrahisine kadar pek çok uzman koordineli şekilde çalışıyor. Bu aşamaya gelinmiş olması olumlu bir gelişme. Özellikle daha önce herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmaması ve genç yaşı, tedaviye geç yanıt verilmesine rağmen avantaj sağladı" dedi.

'BAŞKANIMIZ AYAĞA KALKACAK'

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise yaptığı açıklamada, "Başkanımız güçlüdür, yeniden ayağa kalkacak. Hep birlikte onunla tekrar konuşacağımız günleri bekliyoruz. İnancımız tam, dualarınızı eksik etmeyin" diyerek kamuoyuna moral ve destek çağrısı yaptı.

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İşte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Son Durumu... Hastanenin Başhekimi Açıkladıİşte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Son Durumu... Hastanenin Başhekimi AçıkladıGüncel

Kaynak: DHA

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