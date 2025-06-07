AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Ferdi Zeyrek' Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in 6 Haziran 2025’te evinde geçirdiği kaza sonucu elektrik akımına kapılması nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn Ferdi Zeyrek geçirdiği üzücü bir kaza sonucu hastanede tedavi altına alındı. Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zeyrek’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinde havuz makine dairesindeki bir arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılmış, kalbi 70 dakika sonra çalıştırılarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı. Çelik’in mesajı, siyasi partiler arasında dayanışma örneği olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi