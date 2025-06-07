İzmit’te AVM’de Bıçaklı Saldırı: Bir Genç Yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Arasta Park AVM’de “yan bakma” tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü. Bir genç elinden yaralanarak 8 dikiş atılırken, saldırgan Şahin C. tutuklandı. Olay anı kameraya yansıdı.

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Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Arasta Park AVM’de, 5 Haziran 2025’te yaşanan olayda, bir grup genç “yan bakma” nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, Şahin C. ve bir arkadaşı, başka bir grup gencin önünü kesti. Tartışma sırasında Şahin C., belinden çıkardığı bıçakla karşı gruptaki bir gence saldırdı. Kendini korumaya çalışan genç, elinden bıçaklanarak yaralandı ve hastanede 8 dikiş atıldı.

Olay, çevredeki bir amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Şahin C.’nin “Çıkartırsam hemen gırtlağına sallarım. Harbi sallarım. Sen buradan gittin gittin. Bak hala duruyor” diyerek tehditler savurduğu ve bıçağı belinden çıkardığı anlar yer alıyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahin C., gözaltına alınarak yapılan işlemlerin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

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İzmit Bıçaklı Saldırı
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