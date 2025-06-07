Bakan Işıkhan Verileri Açıkladı! Nadir Hastalıklar İçin 2024’te 54,4 Milyar TL Harcama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nadir hastalıklar için 2024’te 313 yetim ilaç için 54,4 milyar TL harcandığını açıkladı. SMA tedavisinde oral ilaç geri ödeme listesine alındı, Hemofili A hastaları için evde tedavi imkânı sağlandı.

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Bakan Işıkhan Verileri Açıkladı! Nadir Hastalıklar İçin 2024’te 54,4 Milyar TL Harcama
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında nadir hastalıkların tedavisine destek olmak amacıyla 313 farklı yetim ilaç için yaklaşık 54,4 milyar TL harcandığını duyurdu. Türkiye’de ruhsatlı olarak kullanılan bu ilaçlar, özellikle Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Hemofili A gibi hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynuyor.

SMA'LI ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF

SMA hastalarının tedavisi için 2017’den beri geri ödemesi yapılan ilacın sözleşmesi 2024’te yenilendi, böylece hastaların tedaviye erişiminde kesinti yaşanmadı. Ayrıca, küçük çocuklar için kullanım kolaylığı sağlayan yeni bir oral ilaç, geri ödeme kapsamına alındı. Bu gelişme, SMA hastası çocuklar ve aileleri için önemli bir tedavi alternatifi sundu.

Hemofili A hastaları için de sevindirici bir yenilik hayata geçti. Geleneksel tedavilerde damar yolu için hastaneye gitme zorunluluğu bulunurken, geri ödeme listesine eklenen Hemlibra adlı ilaç, deri altından uygulanabilmesi sayesinde hastaların evde tedavi görmesini mümkün kıldı. Bu, hastaların yaşam kalitesini artıran önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakan Işıkhan, nadir hastalıklara yönelik devletin desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Bakan Işıkhan Duyurdu: Hemofili A Hastalarının İlacı Geri Ödeme Listesine AlındıBakan Işıkhan Duyurdu: Hemofili A Hastalarının İlacı Geri Ödeme Listesine AlındıGüncel

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