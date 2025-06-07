16 Yaşında Tam 51 Suç Kaydının Olduğu Ortaya Çıktı! Kuyumculardan 3 Milyonluk Altın Vurgunu

İstanbul'da kuyumculardan yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın çalan iki kadın yakalandı. Şüphelilerden birinin 16 yaşında olduğu belirlenirken, tam 51 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul’da inanılmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Çarşaf giyerek müşteri gibi girdikleri kuyumculardan ziynet eşyalarını bakıyormuş gibi yaparak yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın çalan iki kadın yakalandı. Şüphelilerden 16 yaşında olduğu belirlenen S.K.’nın tam 51 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları da anbean kameralara yansıdı.

13 Mayıs'ta Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana gelen olayda, çarşaf giyerek yüzlerini kapatan iki kadın, müşteri gibi girdikleri kuyumcuda 375 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak başka kuyumculardan da hırsızlık yaptığını belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde iki hırsızdan birinin iş yeri sahibini oyaladığını o sırada diğerinin hırsızlık yaptığını belirledi. Şüphelilerin aynı yöntemle 5 kuyumcudan hırsızlık yaptıkları, 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları anlaşıldı.

16 Yaşında Tam 51 Suç Kaydının Olduğu Ortaya Çıktı! Kuyumculardan 3 Milyonluk Altın Vurgunu - Resim : 1

Şüpheliler Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonla yakalanırken, şüphelilerden N.P.'nin daha önceden 39 suç kaydı olduğu belirlendi. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilen diğer şüpheli S.K.'nın ise 51 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kaynak: DHA

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Altın Hırsız
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