15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Trafik Durdu! Silahlı Şüpheli Paniği

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne çıkan bir kişi hareketli anlara neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, polis tarafından ikna edilerek indirildi. Polisin ikna çalışması sırasında köprüde trafik durma noktasına geldi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne saat 12.30 sıralarında çıkan kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri köprüdeki kişiyi ikna etmeye çalışırken, trafik durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Trafik Durdu! Silahlı Şüpheli Paniği - Resim : 1

İkna edilen kişi köprüden indirildikten sonra emniyete götürüldü. Trafik akışı ise normale döndü.

Kaynak: İHA

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