Hatay’da Feci Kaza! 1 Ölü, 10 Yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonun kontrolünü kaybederek üç araca çarpması sonucu 23 yaşındaki Ahmet İ. yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Hatay’da Feci Kaza! 1 Ölü, 10 Yaralı
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Kaza, otoyol gişeleri yakınlarında gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 NKN 27 plakalı kamyon, seyir halindeki üç araca çarptı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, 27 GE 878 plakalı hafif ticari araçta bulunan Ahmet İ.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatay’da Feci Kaza! 1 Ölü, 10 Yaralı - Resim : 1

Kazada yaralanan 10 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, hayatını kaybeden Ahmet İ.’nin bayram tatili için Gaziantep’ten Hatay’a geldiği öğrenildi. Cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazada araçlar ağır hasar alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Hatay Trafik kazası
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