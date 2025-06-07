Bakanlıkta ‘Aşk’ Krizi! ‘Eski Sevgilisini Genel Müdür Yardımcısı Yaptı’ İddiası

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Kamuda liyakat tartışmaları sürerken, Nefes Gazetesi'nin 'Duvarların Dili Olsa' köşesine gelen bir mektupta yer alan iddialar ortalığı karıştıracak.

Mektupta yer alan bilgilere göre, devlet kademelerinde görev yapan üst düzey bir bürokratın (bakanlıkta genel müdürlük koltuğunda oturan bir kişi) ilk icraatının geçmişteki üniversite aşkını genel müdür yardımcısı yaptığı iddia edildi. Atamanın ardından tüm işleyişin de adeta bu kişi üzerinden yürütüldüğü belirtilirken, iddiaya göre genel müdür, kurum çalışanlarına işlerin bu yardımcısından sorulmasını açıkça iletti.

'TÜM YETKİLERİNİ ONA DEVRETTİ'

Kurum içinde bu durum şaşkınlıkla karşılanırken, yetki devrinin sınırlarının zamanla belirsizleştiği aktarıldı. Genel müdürün bir süre sonra neredeyse tüm idari işleri yardımcısına bıraktığı ve kendisinin devletin rutin sorumluluklarından elini eteğini çektiği belirtildi.

KURUM KARIŞTI

Öte yandan işin renginin genel müdürün şehir dışında katıldığı bir programda başka bir kadınla yakınlaştığı iddiasıyla değiştiği vurgulandı. Tüm bunların ardından genel müdür yardımcısının tepkisini yüksek sesle gösterdiği, aldığı alkolün de etkisiyle kurum içinde dillendirdiği ve sert bir çıkış yaptığı öne sürüldü.

'BAKAN YARDIMCISININ HABERİ VAR' İDDİASI

Tüm bu yaşananların genel müdürlüğün bağlı olduğu bakan yardımcısının da haberinin olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: Nefes