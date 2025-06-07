'Aile Yılı' Etkinlikleri Kapsamında 5 Bin Faaliyet Hayata Geçirildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen “2025 Aile Yılı” çerçevesinde, Türkiye genelinde güçlü bir etki oluşturacak faaliyetler yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda, yılın ilk beş ayında 81 ilde yaklaşık 5 bin farklı etkinlik gerçekleştirildi.

Bakanlık, “aile olmak” kavramını tüm yönleriyle topluma yeniden hatırlatmayı hedeflediği Aile Yılı’nda, vatandaşların doğrudan hayatına dokunan projeleri uygulamaya koydu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın “Aile Yılı’nda vatandaşlarımızın doğrudan hayatlarına dokunacak müjdelerimiz olacak” açıklamasının ardından, ekonomik, kültürel ve sosyal alanda kapsamlı hizmet planlamaları yapıldı.

İNDİRİMLER HAYATA GEÇİRİLDİ

Bakanlık, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte yürüttüğü çalışmalarla ailenin sosyal refahını artırmayı amaçladı. Bu doğrultuda tren yolculuklarından şehirlerarası otobüs seferlerine, sinema biletlerinden evlilik desteklerine kadar birçok başlıkta yüzde 40’a varan indirimler sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde, üretici kadınlara yönelik mikrokredi, ücretsiz fidan ve aromatik bitki desteği gibi projelerle kırsal kalkınma da teşvik edildi. Evlenecek genç çiftlere yönelik indirim protokolleriyle de yuva kurma süreci ekonomik olarak kolaylaştırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “2025 Aile Yılı” kapsamında yürütülen tüm çalışmaları ve destek mekanizmalarını www.aileyili.gov.tr internet sitesi üzerinden düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyor.