Diyarbakır'daki Yangın Faciasında Gözaltı Sayısı Arttı
Diyarbakır’da geçen gün akşam saatlerinde anne ve 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısının 5’e yükseldiği bildirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen yangında bir anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti.
Yangının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alınmıştı.
Yangının ardında hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: