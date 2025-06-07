ÖSYM, 10 Yılda Kasasını Doldurdu! Ücretsiz LGS, ‘Altın Gibi’ YKS

ÖSYM, sınav ücretlerine yaptığı zamlarla gelirlerini katladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS ücretsiz olarak yaparken, ÖSYM düzenlediği tüm sınavlardan rekor ücretler talep ediyor. ÖSYM’nin son 10 yılda elde edilen toplam sınav geliri ise 15.2 milyar TL’yi buldu.

ÖSYM, 10 Yılda Kasasını Doldurdu! Ücretsiz LGS, ‘Altın Gibi’ YKS
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Sözcü'nün haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS ücretsiz olarak yapılırken, ÖSYM’nin düzenlediği YKS, YDS, KPSS ve MSÜ gibi merkezi sınavlara yılda yaklaşık 11 milyon aday başvuruyor.

ÖSYM GELİRLERİNİ KATLADI

ÖSYM, 2024 yılında sınav ücretlerine yüzde 52 oranında zam yaptı. Bu artışla birlikte 2025 yılı için sınav gelirlerini 6.6 milyar TL’ye çıkardı. 2024’te sınavlardan 4.4 milyar TL gelir elde eden ÖSYM, geçen yıl 295 TL olan oturum ücretini bu yıl 450 TL’ye yükseltti. YKS’ye üç oturumda (TYT, AYT, YDT) katılacak adaylar, 2025 sınavı için toplam 1350 TL ödeme yaptı.

10 YILDA DEV GELİR

Sayıştay’ın hazırladığı rapora göre ÖSYM’nin gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ı YKS ve KPSS sınavlarından elde ediliyor. Kurum, 2016 ile 2025 yılları arasında düzenlediği merkezi sınavlardan toplam 15 milyar 280 milyon TL gelir sağladı.

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Kaynak: Sözcü

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