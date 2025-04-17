İstanbul’un En İyi Liselerinde Zirve Değişti: İşte En Yüksek Puanlı Okulların Listesi

İstanbul'da lise tercihi yapacak öğrenciler ve veliler için merakla beklenen 'İstanbul'da en yüksek puanlı liseler' listesi belli oldu. 2024 LGS verilerine göre oluşturulan sıralamada zirvedeki lise değişti. İşte İstanbul’un en yüksek puanlı 45 lisesi…

Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul’un En İyi Liselerinde Zirve Değişti: İşte En Yüksek Puanlı Okulların Listesi - Resim: 1

İstanbul'da lise hayali kuran binlerce öğrenci ve veli için önemli bir rehber niteliği taşıyan 'İstanbul'da en yüksek puanlı liseler' listesi güncellendi. 2024 yılı LGS taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimler dikkate alınarak hazırlanan liste, bu yıl önemli bir değişime sahne oldu.

LİSTEDE ZİRVE DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi verileri esas alınarak oluşturulan sıralama, eğitim uzmanları Yeşim Kirman ve Pervin Kaplan gibi önemli isimlerin analizlerinden de yararlanılarak hazırlandı. 2024 yılı itibarıyla hazırlanan listede İstanbul’un önde gelen fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve köklü Anadolu liseleri yer aldı. Bu okullar sadece LGS puanı açısından değil, mezunlarının üniversite başarısı ve sosyal projelerdeki aktif rolleriyle de dikkat çekti.

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İstanbul’un En İyi Liselerinde Zirve Değişti: İşte En Yüksek Puanlı Okulların Listesi - Resim: 2

İstanbul'daki en yüksek puanlı ve en iyi 45 lise şu şekilde:

45. Sultangazi Anadolu Lisesi (Sultangazi) – 410,0000 puan

44. Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) – 411,0000 puan

43. Beylikdüzü Anadolu Lisesi (Beylikdüzü) – 412,0000 puan

42. Esenyurt Anadolu Lisesi (Esenyurt) – 413,0000 puan

41. Avcılar Anadolu Lisesi (Avcılar) – 414,0000 puan

40. Küçükçekmece Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) – 415,0000 puan

39. Esenler Anadolu Lisesi (Esenler) – 416,0000 puan

38. Bağcılar Anadolu Lisesi (Bağcılar) – 417,0000 puan

37. Maltepe Anadolu Lisesi (Maltepe) – 418,0000 puan

36. Pendik Anadolu Lisesi (Pendik) – 419,0000 puan

35. Sancaktepe Anadolu Lisesi (Sancaktepe) – 420,0000 puan

34. Tuzla Anadolu Lisesi (Tuzla) – 421,0000 puan

33. Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) – 422,4952 puan

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İstanbul’un En İyi Liselerinde Zirve Değişti: İşte En Yüksek Puanlı Okulların Listesi - Resim: 3

32. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi (Bakırköy) – 423,1343 puan

31. Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi (Ümraniye) – 430,2412 puan

30. Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Bakırköy) – 438,9775 puan

29. Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) – 439,8487 puan

28. Adile Mermerci Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) – 440,7918 puan

27. İstanbul Üsküdar Lisesi (Üsküdar) – 441,2173 puan

26. Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi (Kadıköy) – 441,8845 puan

25. Beykoz Fen Lisesi (Beykoz) – 445,2491 puan
24. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi (Şişli) – 453,2323 puan

23. Yeşilköy Anadolu Lisesi (Bakırköy) – 454,3768 puan

22. Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) – 454,9778 puan

21. İstanbul Anadolu Lisesi (Kadıköy) – 455,0394 puan

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İstanbul’un En İyi Liselerinde Zirve Değişti: İşte En Yüksek Puanlı Okulların Listesi - Resim: 4

20. Şehremini Anadolu Lisesi (Fatih) – 468,2110 puan

19. Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Fatih) – 464,3524 puan

18. Bahçelievler Anadolu Lisesi (Bahçelievler) – 463,4241 puan

17. Kartal Anadolu Lisesi (Kartal) – 464,9639 puan

16. Nişantaşı Anadolu Lisesi (Şişli) – 463,0244 puan

15. İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi (Beşiktaş) – 477,0000 puan

14. Yaşar Acar Fen Lisesi (Beylikdüzü) – 481,7751 puan

13. Pertevniyal Lisesi (Fatih) – 478,7908 puan

12. Validebağ Fen Lisesi (Üsküdar) – 478,9846 puan

11. Burak Bora Anadolu Lisesi (Kartal) – 480,7217 puan

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İstanbul’un En İyi Liselerinde Zirve Değişti: İşte En Yüksek Puanlı Okulların Listesi - Resim: 5

10. Beşiktaş Anadolu Lisesi (Beşiktaş) – 480,5004 puan

9. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi (Beşiktaş) – 488,4034 puan

8. Vefa Lisesi (Fatih) – 483,0329 puan

7. Haydarpaşa Lisesi (Üsküdar) – 483,7658 puan

6. Kadıköy Anadolu Lisesi (Kadıköy) – 486,1721 puan

5. Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Fatih) – 491,7958 puan

4. İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Kadıköy) – 494,2019 puan

3. Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş) – 497,4675 puan

2. Galatasaray Lisesi (Beyoğlu) – 499,057 puan

1. İstanbul Erkek Lisesi (Fatih) – 500 puan

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