İstanbul’un En İyi Liselerinde Zirve Değişti: İşte En Yüksek Puanlı Okulların Listesi

İstanbul'da lise hayali kuran binlerce öğrenci ve veli için önemli bir rehber niteliği taşıyan 'İstanbul'da en yüksek puanlı liseler' listesi güncellendi. 2024 yılı LGS taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimler dikkate alınarak hazırlanan liste, bu yıl önemli bir değişime sahne oldu.

LİSTEDE ZİRVE DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi verileri esas alınarak oluşturulan sıralama, eğitim uzmanları Yeşim Kirman ve Pervin Kaplan gibi önemli isimlerin analizlerinden de yararlanılarak hazırlandı. 2024 yılı itibarıyla hazırlanan listede İstanbul’un önde gelen fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve köklü Anadolu liseleri yer aldı. Bu okullar sadece LGS puanı açısından değil, mezunlarının üniversite başarısı ve sosyal projelerdeki aktif rolleriyle de dikkat çekti.