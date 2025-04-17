İstanbul’un En İyi Liselerinde Zirve Değişti: İşte En Yüksek Puanlı Okulların Listesi
İstanbul'da lise tercihi yapacak öğrenciler ve veliler için merakla beklenen 'İstanbul'da en yüksek puanlı liseler' listesi belli oldu. 2024 LGS verilerine göre oluşturulan sıralamada zirvedeki lise değişti. İşte İstanbul’un en yüksek puanlı 45 lisesi…
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da lise hayali kuran binlerce öğrenci ve veli için önemli bir rehber niteliği taşıyan 'İstanbul'da en yüksek puanlı liseler' listesi güncellendi. 2024 yılı LGS taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimler dikkate alınarak hazırlanan liste, bu yıl önemli bir değişime sahne oldu.
LİSTEDE ZİRVE DEĞİŞTİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi verileri esas alınarak oluşturulan sıralama, eğitim uzmanları Yeşim Kirman ve Pervin Kaplan gibi önemli isimlerin analizlerinden de yararlanılarak hazırlandı. 2024 yılı itibarıyla hazırlanan listede İstanbul’un önde gelen fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve köklü Anadolu liseleri yer aldı. Bu okullar sadece LGS puanı açısından değil, mezunlarının üniversite başarısı ve sosyal projelerdeki aktif rolleriyle de dikkat çekti.
İstanbul'daki en yüksek puanlı ve en iyi 45 lise şu şekilde:
45. Sultangazi Anadolu Lisesi (Sultangazi) – 410,0000 puan
44. Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) – 411,0000 puan
43. Beylikdüzü Anadolu Lisesi (Beylikdüzü) – 412,0000 puan
42. Esenyurt Anadolu Lisesi (Esenyurt) – 413,0000 puan
41. Avcılar Anadolu Lisesi (Avcılar) – 414,0000 puan
40. Küçükçekmece Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) – 415,0000 puan
39. Esenler Anadolu Lisesi (Esenler) – 416,0000 puan
38. Bağcılar Anadolu Lisesi (Bağcılar) – 417,0000 puan
37. Maltepe Anadolu Lisesi (Maltepe) – 418,0000 puan
36. Pendik Anadolu Lisesi (Pendik) – 419,0000 puan
35. Sancaktepe Anadolu Lisesi (Sancaktepe) – 420,0000 puan
34. Tuzla Anadolu Lisesi (Tuzla) – 421,0000 puan
33. Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) – 422,4952 puan
32. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi (Bakırköy) – 423,1343 puan
31. Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi (Ümraniye) – 430,2412 puan
30. Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Bakırköy) – 438,9775 puan
29. Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) – 439,8487 puan
28. Adile Mermerci Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) – 440,7918 puan
27. İstanbul Üsküdar Lisesi (Üsküdar) – 441,2173 puan
26. Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi (Kadıköy) – 441,8845 puan
25. Beykoz Fen Lisesi (Beykoz) – 445,2491 puan
24. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi (Şişli) – 453,2323 puan
23. Yeşilköy Anadolu Lisesi (Bakırköy) – 454,3768 puan
22. Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi (Zeytinburnu) – 454,9778 puan
21. İstanbul Anadolu Lisesi (Kadıköy) – 455,0394 puan
20. Şehremini Anadolu Lisesi (Fatih) – 468,2110 puan
19. Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Fatih) – 464,3524 puan
18. Bahçelievler Anadolu Lisesi (Bahçelievler) – 463,4241 puan
17. Kartal Anadolu Lisesi (Kartal) – 464,9639 puan
16. Nişantaşı Anadolu Lisesi (Şişli) – 463,0244 puan
15. İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi (Beşiktaş) – 477,0000 puan
14. Yaşar Acar Fen Lisesi (Beylikdüzü) – 481,7751 puan
13. Pertevniyal Lisesi (Fatih) – 478,7908 puan
12. Validebağ Fen Lisesi (Üsküdar) – 478,9846 puan
11. Burak Bora Anadolu Lisesi (Kartal) – 480,7217 puan
10. Beşiktaş Anadolu Lisesi (Beşiktaş) – 480,5004 puan
9. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi (Beşiktaş) – 488,4034 puan
8. Vefa Lisesi (Fatih) – 483,0329 puan
7. Haydarpaşa Lisesi (Üsküdar) – 483,7658 puan
6. Kadıköy Anadolu Lisesi (Kadıköy) – 486,1721 puan
5. Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Fatih) – 491,7958 puan
4. İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Kadıköy) – 494,2019 puan
3. Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş) – 497,4675 puan
2. Galatasaray Lisesi (Beyoğlu) – 499,057 puan
1. İstanbul Erkek Lisesi (Fatih) – 500 puan