Avcılar’da Kamyonet Sürücüsü Otomobile Çarpıp Kaçtı: Kaza Anı Kamerada

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde kamyonet sürücüsü, geri manevra yaparken park halindeki otomobile çarptı ve olay yerinden kaçtı. Otomobil sahibi Eren Şen, çarpmanın kasıtlı olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde 5 Haziran 2025 sabahı saat 08.45’te yaşanan kaza, tartışmalara yol açtı. Eren Şen’in yol kenarına park ettiği otomobiline, 34 VD 3837 plakalı bir kamyonet geri manevra yaparken çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şen’in otomobili ve hemen arkasında bulunan bir hafif ticari araç hasar gördü. Ancak kamyonet sürücüsü, kazanın ardından durmayarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Avcılar’da Kamyonet Sürücüsü Otomobile Çarpıp Kaçtı: Kaza Anı Kamerada - Resim : 1

Otomobil sahibi Eren Şen, çarpmanın kasıtlı olduğunu öne sürerek polise şikayette bulundu. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kamyonet kısa sürede tespit edildi. Kamyonet sahibi, Şen ile iletişime geçerek özür diledi ve araçtaki hasarı karşılayacağını belirtti.

Şen, olayın kasıtlı olup olmadığına dair şüphelerinin devam ettiğini ifade ederken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve tarafların ifadeleri, soruşturmada belirleyici olacak. Olay, mahalle sakinleri arasında da yankı uyandırırken, benzer kazaların önlenmesi için daha fazla trafik denetimi talebi gündeme geldi.

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Kaynak: DHA

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