Kastamonu'da Feci Kaza: Otomobil TIR'a Çarptı, Aynı Aileden 5 Kişi Yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İstanbul-Samsun kara yolunda bir otomobilin TIR'a çarparak takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kastamonu'da Feci Kaza: Otomobil TIR'a Çarptı, Aynı Aileden 5 Kişi Yaralandı
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, İstanbul-Samsun kara yolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı. Samsun istikametine seyir halinde olan 25 AEJ 127 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 27 ATJ 35 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden İ.E., Z.E., R.E., H.E. ve Ş.E. yaralandı.

Kastamonu'da Feci Kaza: Otomobil TIR'a Çarptı, Aynı Aileden 5 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kastamonu'da Feci Kaza: Otomobil TIR'a Çarptı, Aynı Aileden 5 Kişi Yaralandı - Resim : 2

Kaza nedeniyle İstanbul-Samsun kara yolunun Samsun yönünde trafik akışı durma noktasına geldi. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları sonrası trafik kontrollü şekilde yeniden sağlanmaya başladı.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.

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Kaynak: DHA

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