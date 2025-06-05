Kahreden Kaza! Eşleri Ölüm Ayırdı

Kurban Bayramı arifesinde Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaşanan trafik kazası, Avcı ailesi için acı bir sona yol açtı. Bayram ziyaretine gitmek üzere yola çıkan çiftin içinde bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 61 yaşındaki Sevilay Avcı olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Atilla Avcı ise yaralandı.

Gebze’den Kocaali’nin Demiraçma Mahallesi’ndeki evlerine gitmek üzere yola çıkan çiftin kullandığı 54 FJ 958 plakalı hafif ticari araç, Kocaali-Akçakoca yolu üzerinde kontrolden çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Sevilay Avcı'nın emniyet kemeri takılı olmadığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı sürücü Atilla Avcı Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Sevilay Avcı’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kazanın kesin nedeniyle ilgili incelemeler başlatıldı.

Kaynak: İHA