Kurban Bayramı Göçü Başladı: Tatilciler Yollara Düştü, Trafik Durma Noktasında

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Mesai bitimiyle birlikte İstanbul'dan çıkan araçlar, şehrin önemli çıkış noktalarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 40'lara ulaşırken, özellikle TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde ve Çamlıca gişelerinde araçlar adeta ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'dan çıkan yoğunluk, TEM Otoyolu üzerinde Sancaktepe geçişi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası yönünde de hissedildi. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler saatlerce yolda kaldı.

İstanbul'dan çıkışla başlayan trafik, güzergâh boyunca devam etti. Bolu'nun TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde özellikle Bolu Dağı Tüneli ve Köroğlu Rampaları gibi kritik noktalarda trafik sıkıştı. Maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle sürücüler zaman zaman tamamen durmak zorunda kaldı. Yoğunluğun bayramın arifesi olan gün boyunca artarak devam etmesi bekleniyor.

Sakarya'da ise Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun kesişim noktası tatilcilerin kilit noktası oldu. Ankara yönüne doğru oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi. Uzun araç kuyrukları dikkat çekerken, sürücüler saatlerce yollarda kaldı. Sakarya Valiliği koordinasyonunda jandarma ve emniyet güçleri, yoğunluğu azaltmak ve kazaları önlemek için denetimlerini artırdı. Şehir genelinde toplam 649 ekip ve 3 bin 570 personel bayram süresince görev başında olacak.

Yetkililer, sürücülere hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunurken, yoğunluğun özellikle tatilin ilk gününe kadar devam edeceği öngörülüyor. Bayram sevinci yola çıkarken sabra dönüşürken, uzmanlar sürücülerin dikkatli olmalarını ve yolculuklarını planlarken alternatif güzergahları değerlendirmelerini öneriyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA