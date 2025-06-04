Yalova’da Hız Denetimlerinde 849 Sürücüye 2,6 Milyon TL Ceza

Yalova genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mayıs ayında yapılan radar destekli kontrollerde, hız limitlerini aşan 849 sürücüye toplam 2 milyon 607 bin 828 TL para cezası uygulandı.

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Yalova’da Hız Denetimlerinde 849 Sürücüye 2,6 Milyon TL Ceza

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube ekipleri, kentte trafik kazalarının önüne geçmek ve sürücülerin hız kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Mayıs ayı boyunca sürdürülen denetimlerde, radar cihazlarıyla yapılan ölçümlerde hız sınırını ihlal ettiği tespit edilen araç sürücülerine idari yaptırımlar uygulandı. Denetimlerde toplam ceza miktarı 2,6 milyon TL'yi aştı.

Kaynak: DHA

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Yalova Trafik Cezası
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