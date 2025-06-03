Sakarya'da Silah Operasyonu! 100 Tabanca ve Şarjör Ele Geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 30 Mayıs’ta operasyon gerçekleştirdi. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız olduğu değerlendirilen ve seri numaraları bulunmayan 100 adet tabanca ile bu silahlara ait 100 şarjör bulundu. Yakalanan silahların piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA