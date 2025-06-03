Konya Karapınar’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesi İpekçi Mahallesi Hastane yolunda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.K. idaresindeki 42 V 8282 plakalı pikapa, M.D.’nin kullandığı 42 AGN 086 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA