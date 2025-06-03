Kırşehir’de Jandarma Operasyonu: 40 Kök Kenevir ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkeze yakın bir müstakil ikamette uyuşturucu madde üretildiğine dair ihbar üzerine operasyon düzenledi. Belirlenen adrese gerçekleştirilen baskında, yapılan aramalarda 40 kök kenevir bitkisi, 400 gram uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon sırasında ev sahibi H.Y. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA