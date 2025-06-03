Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları, 9 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda toplam 579 gram çeşitli uyuşturucu madde, 241 adet hap ve 32 bin 200 TL nakit paraya el konuldu.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen baskınlarda, 9 kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet yetkilileri, kent genelinde uyuşturucuya geçit vermemekte kararlı olduklarını ve benzer operasyonların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İHA