Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu, 1 Kişi Tutuklandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda G.T. isimli şüpheli şahıstan 39,70 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA