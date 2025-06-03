Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu, 1 Kişi Tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu, 1 Kişi Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda G.T. isimli şüpheli şahıstan 39,70 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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