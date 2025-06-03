Kırklareli Lüleburgaz’da Motosiklet Kazası Kamerada: 1 Yaralı!

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Kurtuluş Mahallesi İstasyon Caddesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kırklareli Lüleburgaz’da Motosiklet Kazası Kamerada: 1 Yaralı!

Erdem Kaya T. (17) yönetimindeki 59 AJK 694 plakalı motosiklet, Şerafettin Ü. idaresindeki 59 FA 881 plakalı otomobil ile İstasyon Caddesi’nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü ve yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü Erdem Kaya T.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Genç sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin otomobille çarpıştıktan sonra savrulduğu ve sürücünün yere düştüğü net bir şekilde görülüyor. Polis ekipleri, kaza anını kaydeden görüntüleri incelemeye alarak kazanın nedenini ve sorumluluk durumunu belirlemek için çalışma başlattı.

Kırklareli Lüleburgaz’da Motosiklet Kazası Kamerada: 1 Yaralı! - Resim : 1

LÜLEBURGAZ’DA TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU

Lüleburgaz, son dönemde trafik kazalarıyla sıkça gündeme geliyor. Daha önce de ilçede yaşanan kazalarda yaralanmalar ve can kayıpları meydana gelmişti. 7 Aralık 2024’te Turgutbey köyü yakınlarında TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

30 Kasım 2024’te ise Atatürk Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışmasıyla 1 kişi yaralanmıştı. Uzmanlar, özellikle motosiklet sürücülerinin yoğun olduğu bölgelerde trafik güvenliği önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor. Kurtuluş Mahallesi gibi hareketli bölgelerde, trafik ışıkları ve hız sınırları konusunda daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiği belirtiliyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve güvenlik kamerası görüntülerinin detaylı bir şekilde incelendiğini duyurdu. Şerafettin Ü.’nün ifadesi alınırken, kazanın oluşumunda ihmal veya kural ihlali olup olmadığı araştırılıyor. Lüleburgaz Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstasyon Caddesi’nde yaşanan kazada yaralanan hemşehrimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Trafikte daha dikkatli olalım” ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞLARDAN ÇAĞRI

Kaza sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşlar arasında tartışma yarattı. Bölge sakinleri, İstasyon Caddesi’nin yoğun trafiği ve dar yolları nedeniyle sık sık kazalara sahne olduğunu belirterek, caddeye ek trafik düzenlemeleri ve hız tümsekleri talep etti.

Kaynak: İHA

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