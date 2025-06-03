Tekirdağ Süleymanpaşa’da 5 Katlı Pastanede Yangın Paniği

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’nde bulunan 5 katlı Şar Pastanesi’nde 3 Haziran 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen yangın, çevredeki esnaf ve mahalle sakinlerini sokağa döktü. Binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman, bölgede büyük paniğe yol açtı.

Yangını fark eden pastane çalışanları, içerideki müşterileri ve personeli hızla tahliye ederek olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren yoğun müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada ciddi maddi hasar meydana geldi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler devam ediyor. İlk belirlemelere göre, binanın en üst katındaki elektrik tesisatı veya mutfak ekipmanlarından kaynaklı bir arıza üzerinde duruluyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı. Yetkililer, yangının kesin nedeninin teknik raporlar sonucunda netleşeceğini belirtti.

MAHALLEDE PANİK ANLARI

Yangın sırasında Hükümet Caddesi’nde büyük bir kalabalık oluştu. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar, alevlerin diğer binalara sıçramasından endişe duyarak sokağa döküldü. Görgü tanıklarından biri, “Dumanlar her yeri kapladı, ne olduğunu anlamadık. Çocuklar korkudan ağlamaya başladı” dedi. Polis ekipleri, güvenlik çemberi oluşturarak kalabalığı kontrol altına aldı ve çevredeki trafiği düzenledi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Süleymanpaşa Belediyesi, yangınla ilgili bir açıklama yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye, hasar tespit çalışmalarının ardından binanın durumu ve esnafın ihtiyaçları için gerekli desteği sağlayacağını duyurdu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından, “Şar Pastanesi’nde çıkan yangın itfaiye ekiplerimizce söndürülmüştür. Hemşehrilerimize geçmiş olsun” paylaşımında bulundu.