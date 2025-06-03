Kırıkkale’de Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı

Kırklareli'nde otomobil ile motosiklettin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale’de Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kurtuluş Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 59 AJK 694 plakalı Erdem Kaya T. yönetimindeki motosiklet, 59 FA 881 plakalı Şerafettin Ü. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletli yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırıkkale’de Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı - Resim : 1

Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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