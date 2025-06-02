Tavşanlı’da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 2 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Tepecik yönünden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Nuri A. yönetimindeki 43 UV 878 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi yönüne dönüş yaptığı sırada, arkasından gelen Tahsin D. idaresindeki 43 AFL 714 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tahsin D. ile arkasındaki yolcu Kahraman K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA