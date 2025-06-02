Diyarbakır'ın Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Sürücü ise gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Bismil-Batman kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Sait Zafer Kızılkaya’ya (49) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kızılkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızılkaya’nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Sürücü, gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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