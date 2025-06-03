Erzurum’da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Erzurum’da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Alt geçitlerde trafiğin durma noktasına geldiği şehirde, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Erzurum’da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Erzurum kent merkezinde öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman doluyla karışık yağan yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altlarına ve saçaklara sığınarak korunmaya çalıştı.

Yoğun yağış nedeniyle şehirde trafik aksamaları yaşanırken, suyla dolan alt geçitlerde ulaşım durma noktasına geldi. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, belediye ekipleri su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalara başladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, sağanak yağışın devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşları sel ve heyelan riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri almasını istedi.

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Kaynak: İHA

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