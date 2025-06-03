Şırnak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Şırnak’ta polis ekiplerince durdurulan bir araçta, narkotik köpeği Hector’un desteğiyle 30 kilogram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan sürücü A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta, hassas burunlu narkotik köpeği Hector’un da katılımıyla detaylı arama yapıldı. Aramada, 30 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araç sürücüsü A.E., olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şırnak polisinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyonların devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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