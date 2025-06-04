İzmir’de Kaçak Etil Alkol Baskını, 2 Kişi Tutuklandı
İzmir'de düzenlenen kaçak etil alkol operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde etil alkol kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bu çalışmalar çerçevesinde Bornova’daki bazı iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen aramalarda toplam 6 ton kaçak etil alkol, satışa hazır 100 şişe içki, 530 üretim malzemesi, 13 adet boş tank, 2 aktarım motoru, 2 filtreleme cihazı, bir damıtma kazanı, bir folyo kapama cihazı ve bir soğutucu fan ele geçirildi.
Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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