İzmir’de Kaçak Etil Alkol Baskını, 2 Kişi Tutuklandı

İzmir'de düzenlenen kaçak etil alkol operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Son Güncelleme:
İzmir’de Kaçak Etil Alkol Baskını, 2 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde etil alkol kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bu çalışmalar çerçevesinde Bornova’daki bazı iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen aramalarda toplam 6 ton kaçak etil alkol, satışa hazır 100 şişe içki, 530 üretim malzemesi, 13 adet boş tank, 2 aktarım motoru, 2 filtreleme cihazı, bir damıtma kazanı, bir folyo kapama cihazı ve bir soğutucu fan ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Sahte içki Operasyon İzmir
Son Güncelleme:
Sakarya'da Silah Operasyonu! 100 Tabanca ve Şarjör Ele Geçirildi Sakarya'da Silah Operasyonu! 100 Tabanca ve Şarjör Ele Geçirildi
Yağlanan Saçlara Doğal Çözüm: Şampuanınıza 2 Damla Ekleyin, Etkisini Görün! Yağlanan Saçlara Doğal Çözüm: Şampuanınıza 2 Damla Ekleyin, Etkisini Görün!
Konya Karapınar’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı Konya Karapınar’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Ayakkabı Kokusunu Gideren Doğal Çözümler Ayakkabı Kokusunu Gideren Doğal Çözümler
ÇOK OKUNANLAR
Ne Doğuş Holding Ne Sabancı Holding Ne de Yıldız Holding! Türkiye'nin En Güçlü Markası Belli Oldu Ne Doğuş Holding Ne Sabancı Holding Ne de Yıldız Holding! Türkiye'nin En Güçlü Markası Belli Oldu
Elektrik Zammında Flaş Gelişme! Bunu Yapan Parasını Faiziyle Geri Alacak Elektrik Zammında Flaş Gelişme! Bunu Yapan Parasını Faiziyle Geri Alacak
Bayramda Çalışanları İlgilendiriyor: Mesai Ücretleriniz Çok Daha Fazla Olabilir! İşte Hesap Tablosu Bayramda Çalışanları İlgilendiriyor: Mesai Ücretleriniz Çok Daha Fazla Olabilir! İşte Hesap Tablosu
İslam Memiş: Bu Hataya Düşen Yandı İslam Memiş: Bu Hataya Düşen Yandı
Özgür Erdursun: SGK'ya Faiziyle İade Edecekler Özgür Erdursun: SGK'ya Faiziyle İade Edecekler