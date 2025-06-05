CHP Lideri Özgür Özel Gaziosmanpaşa'da Vatandaşa Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziosmanpaşa halka seslendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasına tepki gösteren Özel, rüşvet iddialarının asılsız olduğunun altını çizdi.

CHP Lideri Özgür Özel Gaziosmanpaşa'da Vatandaşa Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitingde gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'yi ziyaretinden dönen Özel, yaşananların bir "hukuk kumpası" olduğunu söyledi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimle kazanamadığı yerleri yargı eliyle geri almaya çalıştığını belirterek, "Bu belediyeye çökerlerse bu, AK Parti'nin sandığı kafasında bitirdiği anlamına gelir" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel Gaziosmanpaşa'da Vatandaşa Seslendi - Resim : 1

Bahçetepe'ye yöneltilen rüşvet iddialarının temelsiz olduğunu ve yalnızca baz kayıtlarına dayandırıldığını belirten Özel, "Bu, adaleti araçsallaştırmaktır. Belediye Meclisi'nden AKP ve MHP'li üyelerle başkan vekili seçilmesi planlanıyor. Bu bir siyasi operasyondur" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa halkına ve özellikle AKP ile MHP tabanına seslenen Özel, "Siz yıllarca kazandınız, biz sustuk. Ama şimdi sizin partiniz kaybetti ve halktan alınan bir yetkiyi kumpasla geri alırsanız, bu demokrasiye ihanettir. Sessiz kalırsanız tarihe bu kalleşliğe ortak olanlar olarak geçersiniz" dedi.

İKRAMİYE TEPKİSİ

Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere verilen düşük ikramiyeye de değinen Özel, "2002'de emekli maaşıyla iki koç alınabiliyordu, şimdi iki emekli bir koçun budunu zor alıyor. Bayram sofralarından kurbanlık çalanlara yazıklar olsun" diyerek hükümetin ekonomi politikasını sert dille eleştirdi.

CHP lideri ayrıca, 2024 yılı itibarıyla yüksek enflasyon altında ezilen asgari ücretlinin ve emeklinin temmuz ayında mutlaka zam alması gerektiğini vurguladı.

'DİRENECEĞİZ'

Sandık güvenliğine ilişkin partinin yürüttüğü çalışmaları da paylaşan Özel, şu ana kadar 180 bin sandıkta görevlilerin hazır olduğunu, 47 bin mahallede temsilci atandığını ve hedeflerinin 27 milyon seçmene ulaşmak olduğunu belirtti. "Bu bir demokrasi yürüyüşü. Bu mücadeleye her yurttaş destek vermeli" dedi.

Mitingdeki konuşmasını "Topu alıp kaçmak darbeciliktir" sözleriyle bitiren Özel, mücadelelerinin sadece CHP'ye değil, Türkiye'nin demokratik geleceğine ait olduğunu vurguladı: "Ekrem Başkan'a da Gaziosmanpaşa'ya da kurulan kumpasa karşı hep birlikte direneceğiz. Bu bir partinin değil, milletin meselesidir."

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Kaynak: ANKA

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