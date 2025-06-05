Kurban Bayramı Yoğunluğu Sakarya’da Trafiği Felç Etti

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, Sakarya’da Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yoğunluğu dronla kaydedilirken, ekipler sürücüleri uyardı.

Kurban Bayramı Yoğunluğu Sakarya’da Trafiği Felç Etti
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Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, Sakarya’da yoğun trafik oluşturdu. Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun kesiştiği noktada, özellikle Ankara istikametinde trafik adeta durma noktasına geldi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun çıkışında kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, dron görüntüleriyle gözler önüne serildi.

Kurban Bayramı Yoğunluğu Sakarya’da Trafiği Felç Etti - Resim : 1

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yola çıkan sürücüler, Sakarya geçişinde ciddi bir yoğunlukla karşılaştı. Otoyol Jandarması ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatilcilerin güvenli ve sorunsuz bir yolculuk yapabilmesi için bölgedeki önlemlerini artırdı. Ekipler, sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yetkililer, bayram süresince trafik yoğunluğunun artabileceğini belirterek, sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi ve trafik kurallarına riayet etmesi gerektiğini vurguladı. Yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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