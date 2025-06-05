Konya’da Kaçak Silah Fabrikasına Baskın: 8.026 Parça Ele Geçirildi

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Konya’da yasa dışı silah üretimine darbe vuruldu. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla, Karatay ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada kaçak silah parçası üretimi yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Düzenlenen baskında, AK-47 Kalaşnikov, G3, Bixi, MG3, FN, Doçka ve bomba atar gibi çeşitli silahlara ait toplam 8.026 parça ele geçirildi. Operasyon kapsamında, fabrikada yasa dışı üretim yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı silah üretimi ve ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Ele geçirilen parçaların, ağır silahların üretiminde kullanılmak üzere hazırlandığı ve potansiyel olarak organize suç örgütlerine veya yasa dışı gruplara temin edilebileceği değerlendiriliyor. Soruşturma, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için devam ediyor.

Kaynak: DHA