İskenderun’da Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı

Hatay’ın İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nde 4 Haziran 2025’te meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadına, 31 ASN 854 plakalı FIAT marka otomobil çarptı. Edinilen bilgilere göre, simit ve poğaça almak için karşıya geçen kadın, çarpmanın etkisiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatılırken, kadının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA