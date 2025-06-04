Beykoz'da Bir Kişi Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

Beykoz'da park halindeki aracın şoför koltuğunda uzun süre hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden çevre sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beykoz'da Bir Kişi Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

İstanbul Beykoz'da park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu. Acarlar Mahallesi 9. Cadde üzerinde park edilmiş aracın şoför koltuğunda bir kişinin hareketsiz durduğunu gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, araçtaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Caddeye güvenlik şeridi çeken polis, araç ve çevresinde inceleme yaptı. Kimliği henüz öğrenilemeyen erkeğin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin başlattığı inceleme sürüyor.

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Kaynak: AA

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