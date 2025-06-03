Sivas'ta Haber Alınamayan Yaşlı Çiftten Acı Haber

Sivas’ın Suşehri ilçesinde odun toplamaya giden yaşlı çift, köy kırsalında ölü bulundu. Sefer ve Nebile Yılmaz’ın devrilen traktörün altında kaldığı belirlendi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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Sivas'ta Haber Alınamayan Yaşlı Çiftten Acı Haber

Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Erence köyünde kaybolan yaşlı çiftin acı sonu köy halkını yasa boğdu. Dün sabah saatlerinde odun toplamak üzere evlerinden ayrılan 75 yaşındaki Sefer Yılmaz ve 79 yaşındaki eşi Nebile Yılmaz’dan uzun süre haber alınamaması üzerine çocukları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmaları, köy kırsalında üzücü bir manzarayla sonuçlandı. Yaşlı çiftin, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre kazanın, odun topladıktan sonra köye dönüş yolunda gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, çiftin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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